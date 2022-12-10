Южная Корея предложила Евросоюзу объединиться

Министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан заявил в интервью изданию Euractiv, что его страна совместно с Евросоюзом должны совместно отреагировать на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA. - прим. "Газета.ru") более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности", - сказал Ан.

По его словам, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с Вашингтоном для сведения к минимуму "дискриминационного воздействия" закона. При этом чиновник признал, что добиться изменений в IRA в краткосрочной перспективе может быть очень сложной задачей.

Также министр выступил против принятия в Евросоюзе аналогичных защитных мер, сравнив такой шаг с "открытием ящика Пандоры".