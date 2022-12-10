Си Цзиньпин сделал предложение арабским странам

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предложил лидерам арабских стран перейти на торговлю нефтью в юанях. В качестве платформы для расчета в национальных валютах за поставки сырья может стать Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии, передает Day.Az.

"Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта", - говорится в материале.

Однако, по словам собеседника агентства, для перехода расчетов на национальные валюты за сырьевые поставки между Китаем и арабскими странами еще не наступило подходящее время. В то же время предполагается, что данная мера в дальнейшем может укрепить позиции юаня в глобальной торговле и ослабить доминирование американского доллара в качестве основной мировой резервной валюты.