В Турции сообщили о ликвидации свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии

Турецкая армия ликвидировала в Ираке и Сирии 364 террориста в ходе операции "Коготь-меч", начатой 19 ноября. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в парламенте при обсуждении бюджета военного ведомства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС его слова приводит в субботу газета Milliyet.

Министр назвал операцию "Коготь-меч" самой масштабной за последние годы. По его словам, в результате ударов с воздуха и земли уничтожены места базирования боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией, их склады и укрытия.

Операция была начата в ответ на теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября, в результате которого шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения.

По словам главы Минобороны, с начала года в стране ликвидированы порядка 4 тыс. курдских боевиков. С июля 2015 года в Турции, на севере Ирака и Сирии в результате проведенных армией операций уничтожены свыше 37 тыс. террористов, сообщил Акар.