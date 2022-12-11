США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Вашингтон пытается преодолеть дефицит с помощью новых полномочий для Пентагона, которые предусмотрены новым законопроектом о национальной обороне. Согласно ему, американское военное ведомство получит право заключать многолетние контракты на поставку боеприпасов.

Документ предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на 2023 год, в случае его принятия эта сумма позволит США почти утроить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В Германии нехватка боеприпасов ощущается еще острее, пишет издание. В финансовом выражении она составляет почти 30 миллиардов евро. Ситуацию осложнили новые законы в Швейцарии, которая всегда была крупным поставщиком боеприпасов в ФРГ. Однако в стране недавно ужесточили закон о вооружениях, теперь Швейцария не будет поставлять свои боеприпасы, в случае если они будут использоваться в вооруженном конфликте.