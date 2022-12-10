https://news.day.az/world/1518325.html Стало известно о состоянии Саакашвили - ФОТО
Стало известно о состоянии Саакашвили - ФОТО
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел в тюрьме. Издание Formula опубликовала фотографии политика, сделанные в августе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов", - сказала пресс-секретарь бывшего лидера Дарина Чиж.
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