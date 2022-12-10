Стало известно о состоянии Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел в тюрьме. Издание Formula опубликовала фотографии политика, сделанные в августе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов", - сказала пресс-секретарь бывшего лидера Дарина Чиж.