Турция и Россия обсудили выход российской агропродукции на рынки

Замглавы МИД Турции и России обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщил турецкий МИД.

Наряду с этим в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. Турция при этом подчеркнула необходимость выполнения всех соглашений для политического решения.

"В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии и отмечена необходимость поиска политического решения кризиса в стране на основе дорожной карты, содержащейся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД Турции.