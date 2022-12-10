Германия опередила Индию и ЮАР по выбросам СО2

В Германии начался угольный бум - настоящий ренессанс твердых видов топлива. Поставщики антрацита с трудом справляются с резко возросшим спросом. Люди опустошают склады, делая запасы на зиму. Но кого тут винить?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, немцы сами создали себе кризис. Сначала бездумной зеленой политикой, а потом оголтелыми антироссийскими санкциями и отказом от российского газа.

"Я впервые за многие годы снова закупаю уголь. До этого я отапливал свой дом газом. Для камина покупал дрова. Но из-за растущих цен на газ я вынужден вернуться к углю, чтобы в доме сохранялось тепло", - признается житель Берлина Жан Блум.

На уголь переходят не только частные домохозяйства. По всей Германии над трубами теплоэлектростанций вновь клубится густой черный дым.

Аналитики агентства Блумберг опубликовали данные по генерации энергии в ФРГ: в конце ноября каждый второй немецкий киловатт-час был произведен за счет сжигания угля. Ни газовые, ни атомные, ни гидроэлектростанции, ни ветряки, ни солнечные фермы даже близко не подобрались к показателям безоговорочного лидера, коим стали угольные ТЭС.

Директор лондонской консалтинговой компании по преобразованию энергетики был настолько возмущен такой статистикой, что обвинил Германию в "климатическом лицемерии". Сейчас по-другому это и не назовешь. Ведь все мы хорошо помним, как немецкие зеленые буквально терроризировали развивающиеся страны цифрами по угольным выбросам.

"Я не могу припомнить, чтобы выработка электроэнергии в Германии сопровождалась настолько интенсивным выбросом углекислого газа - 765 граммов на киловатт-час. Это безумно много! Они просто жгут уголь, потребление газа на этом фоне теряется. Для справки: углеродоемкость производства электроэнергии в Китае в 2021 году составляла 550 граммов на киловатт-час. Со стороны Германии это климатическое лицемерие!" - возмущается экономист, эксперт по энергетическому переходу Джунейт Казокоглу.

А чего еще можно было ожидать? Германия упорно переводила свою энергетику на зеленые рельсы. Не угодили даже вполне себе чистые с точки зрения выбросов АЭС. Немцы почти убили свою атомную энергетику. Большинство реакторов давно остановлены. Сейчас в стране работают лишь три энергоблока. Но и те должны были закрыть к концу этого года. Правда, теперь немецкие политики спешно пытаются отыграть назад и на фоне энергетического голода отложили остановку оставшихся АЭС.

Альтернативные источники явно не способны удовлетворить все потребности. Ветряки опять подкачали. В Северном море этой осенью было спокойно, ветер дул слабый или его не было вовсе. Соответственно, снизилась ветрогенерация.

В сложившейся ситуации погода вообще не может принести немцам удачу. Нет ветра - плохо. Есть - тоже плохо: вот недавно на море поднялся шторм, и встала стройка терминала СПГ в северо-западном порту Вильгельмс-Хафена. А ведь сжижженный газ - единственная альтернатива российскому. Европе он сейчас, ой, как нужен!

Да тут еще аномальный холод и сильные снегопады на севере Германии. Первые, но не последние в этом сезоне. А зима ведь только началась.

Поэтому Германия в ближайшие месяцы, вероятно, еще не раз побьет собственные антирекорды по сжиганию угля.