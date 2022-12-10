https://news.day.az/world/1518340.html Протест экоактивистов на Кубке мира по лыжным гонкам в Норвегии - ВИДЕО
Протест экоактивистов на Кубке мира по лыжным гонкам в Норвегии - ВИДЕО
Экоактивисты пришли протестовать на Кубок мира по лыжным гонкам в Норвегии и развернули плакат на трассе, создав спортсменам препятствие.
Кажется мне, что такие методы наоборот вызывают агрессию, а не заинтересованность проблемой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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