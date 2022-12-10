Протест экоактивистов на Кубке мира по лыжным гонкам в Норвегии

Экоактивисты пришли протестовать на Кубок мира по лыжным гонкам в Норвегии и развернули плакат на трассе, создав спортсменам препятствие.

Кажется мне, что такие методы наоборот вызывают агрессию, а не заинтересованность проблемой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.