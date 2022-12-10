Швеция и Финляндия обсудят с Турцией вступление в НАТО

Глава парламента Турции Мустафа Шентоп объявил, что представители парламентов Швеции и Финляндии в январе посетят республику для обсуждения вопросов по поводу вступления в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам спикера турецкого парламента, Швеция и Финляндия дали Турции ряд обещаний, которые должны быть выполнены. Он подчеркнул, что две европейские страны "настроены позитивно и решительно" и указал, что их цель - присоединиться к Североатлантическому альянсу для укрепления национальной безопасности.

"Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии", - сказал Шентоп.