Аэропорт Манчестера закрылся

Аэропорт Манчестера в субботу перестал обслуживать рейсы из-за снегопада. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом говорится в сообщении, распространенном аэропортом.

"Из-за сильного снегопада мы временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Здоровье и безопасность всегда будут основным приоритетом, и функционирование аэропорта возобновится при первой возможности", - отмечается в коротком заявлении.

Метеорологическая служба Соединенного Королевства ранее распространила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в значительной части Великобритании в ближайшие дни: падении температуры воздуха ниже нулевой отметки, тумане, гололедице на дорогах и дожде со снегом.