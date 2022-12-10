Аэропорт Манчестера закрылся - Причина
Аэропорт Манчестера в субботу перестал обслуживать рейсы из-за снегопада. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом говорится в сообщении, распространенном аэропортом.
"Из-за сильного снегопада мы временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Здоровье и безопасность всегда будут основным приоритетом, и функционирование аэропорта возобновится при первой возможности", - отмечается в коротком заявлении.
Метеорологическая служба Соединенного Королевства ранее распространила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в значительной части Великобритании в ближайшие дни: падении температуры воздуха ниже нулевой отметки, тумане, гололедице на дорогах и дожде со снегом.
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