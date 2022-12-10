Шольц откроет первый терминал для сжиженного газа в Германии

Первый терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) откроется в Германии до наступления Рождества. В торжественной церемонии, которая состоится 17 декабря, примет участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает местный еженедельник WirtschatsWoche со ссылкой на заявление энергокомпании Uniper.

"Официальный ввод в эксплуатацию состоится 17 декабря, в частности, канцлером Германии Олафом Шольцем, федеральным министром экономики Робертом Хабеком и главой правительства Нижней Саксонии Стефаном Вайлем. На новом терминале приема СПГ в Вильгельмсхафене 22 декабря планируется впервые ввести газ в немецкую сеть природного газа", - говорится в материале.

Первая партия СПГ прибудет на терминал из Нигерии на корабле Hoegh Esperanza. Объем перевозимого топлива составит 170 тыс. кубометров. Энергетическая ценность данного объема соответствует около 1040 гигаватт-часов, уточняется в статье. Для сравнения, в ноябре ежедневное потребление газа в Германии было в 2,5 раза больше и составляло 2537 гигаватт-часов.