Во всем Судане отключили электричество

Практически на всей территории Судана отключили электричество из-за неисправности на одной из плотин на реке Нил. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По данным канала, ЧП случилось в результате неполадок на плотине Мерове и связанной с ней гидроэлектростанции.

По информации телеканала "Аль-Арабия", в настоящее время идет постепенное восстановление электроснабжения суданских населенных пунктов.

Официальных заявлений властей по поводу инцидента пока не поступало.