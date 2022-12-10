https://news.day.az/world/1518383.html Во всем Судане отключили электричество
Во всем Судане отключили электричество
Практически на всей территории Судана отключили электричество из-за неисправности на одной из плотин на реке Нил. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".
По данным канала, ЧП случилось в результате неполадок на плотине Мерове и связанной с ней гидроэлектростанции.
По информации телеканала "Аль-Арабия", в настоящее время идет постепенное восстановление электроснабжения суданских населенных пунктов.
Официальных заявлений властей по поводу инцидента пока не поступало.
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