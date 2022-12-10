Мощный взрыв в доме в Британии

- есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

Один человек погиб и более 10 числятся пропавшими без вести после взрыва в доме в Великобритании, сообщает канал BBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ видео опубликовал на своей странице в Twitter интернет-предприниматель Гурбакш Чахал.

По информации канала, еще двое пострадали в результате взрыва. ЧП случилось в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш.

Канал со ссылкой на местную полицию сообщил, что пропавшими без вести числятся порядка 12 человек.