https://news.day.az/world/1518386.html Мощный взрыв в доме в Британии - есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
Мощный взрыв в доме в Британии - есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
Один человек погиб и более 10 числятся пропавшими без вести после взрыва в доме в Великобритании, сообщает канал BBC.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ видео опубликовал на своей странице в Twitter интернет-предприниматель Гурбакш Чахал.
По информации канала, еще двое пострадали в результате взрыва. ЧП случилось в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш.
Канал со ссылкой на местную полицию сообщил, что пропавшими без вести числятся порядка 12 человек.
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