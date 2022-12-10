Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников

Полиция Дрездена сообщила, что вооруженный мужчина, который устроил стрельбу и убил человека, мог захватить заложников.Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщили на официальном сайте полиции Саксонии.

По последним данным, преступник находится в торговом центре. Немецкие правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника. Из-за этого людей эвакуируют из торгового центра Altmarkt-Galerie и расположенных рядом с ним территорий.

Также закрыт доступ на рождественскую ярмарку, которая проходит в центре Дрездена. Людей попросили не выходить на улицы в центре города. Движение транспорта ограничено.

По данным радио Дрездена, утром 10 декабря в бизнес-центре Ammonhof произошло вооруженное ограбление. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь.

После этого вооруженный мужчина ворвался в торговый центр в Дрездене и спрятался там в аптеке.