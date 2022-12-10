Похолодание на европейском континенте создало опасность для энергосистем

Похолодание на европейском континенте начнет оказывать давление на энергоснабжение. От погодных условий зависит, переживет ли Европа зиму без отключений электроэнергии, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России, но в данный момент начинаются проблемы из-за похолодания, пишет агентство.

"Растущий спрос на отопление и нехватка поставок из британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как испытывают трудности французские и шведские атомные флоты", - отмечается в статье.

По мнению младшего метеоролога компании The Weather Co Александры Шерред, спрос на отопление увеличится из-за более холодный условий, которые, как она подчеркивает, сохранятся в течение большей части декабря.

Сетевой регулятор Германии BNetzA 9 декабря призвал домохозяйства и предприятия сократить отопление для экономии топлива, сообщает Bloomberg.

"Беспокойство вызывает то, что неблагоприятные условия сопровождают обострение энергетического кризиса в Швеции, когда сбой в работе крупнейшего ядерного реактора страны повышает реальный риск отключений. Это означает, что стране придется полагаться на импорт электроэнергии из Норвегии, Германии и Польши, чтобы обеспечить ее достаточный объем", - предупреждает агентство.

Как считает Bloomberg, существуют и другие погодные угрозы для энергетической системы Европы. В выходные в Великобритании мощность ветра достигнет минимума, это уже привело к росту цен на краткосрочную электроэнергию.