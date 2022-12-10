Цунами из камней обрушилось на пляж в Калифорнии

На побережье Калифорнии один за другим сошли сразу три массивных оползня. Все произошло утром в городе Палос-Вердес-Эстейтс. Там целые сутки не прекращался ливень.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ в результате дождем размыло утес, он обрушился прямо на местный пляж. Цунами из камней, грязи и песка накрыло припаркованный пикап, принадлежащий сотрудникам места отдыха.

К счастью, в этот момент на пляже не было ни персонала, ни отдыхающих. Заваленный обломками берег тут же закрыли для посетителей. А синоптики предупредили о риске новых оползней, поскольку завтра в городе вновь ожидаются осадки.