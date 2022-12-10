Австралия ввела новые санкции против Ирана

Канберра ввела новые санкции против России и Ирана, об этом сообщается на сайте МИД Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Уточняется, что меры ограничения коснулись семи лиц из России. Кроме того, под рестрикции попали нескольких физических и юрлиц из Ирана, среди которых иранская полиция нравов и ополчение Басидж (входит в состав Корпуса стражей исламской революции).

В ведомстве объяснили, что санкции введены по причине нарушения прав человека. Помимо этого, поводом для ограничений стали якобы поставляемые Москве иранские дроны.