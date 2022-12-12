Как король Карл III отреагировал на скандальный фильм «Гарри и Меган»?

Уже несколько дней первые полосы мировых СМИ занял подробный разбор документального фильма "Гарри и Меган". Пожалуй, ни один другой сериал не занимал так много внимания общественности. Многие королевские поклонники назвали проект возмутительным. Однако, главный "адресат" шоу - это Букингемский дворец, где публично реагировать на любую критику не привыкли. Что же творится за закрытыми дверьми? Стоит уповать лишь на инсайдеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на elle.ru по словам королевского эксперта Тома Бауэра дальше всех от этой публичной драмы отстранился король Карл III, который категорически не желает участвовать в ситуации вокруг своего сына и его жены. "Они, безусловно, шокированы всем происходящим, - прокомментировал биограф. - Вопрос только в том - собираются ли они дать интервью, чтобы опровергнуть утверждения, или они собираются лишить их титулов".

Хотя люди думали, что королевская семья и герцог и герцогиня Сассекские загладят свою вину после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" Бауэр утверждает, что "такого шанса никогда не существовало": "Вся проблема в том, что Чарльз ненавидит конфронтацию, и кто-то, кто обедал с ним ранее на этой неделе, сказал мне, что он хочет держаться от этого подальше. Но я считаю, что, в конце концов, он не сможет остаться в стороне".

В фильме "Гарри и Меган" отчужденные члены королевской семьи подробно рассказали о том, какой была их жизнь с тех пор, как начался их широко разрекламированный роман. На протяжении всех серий пара стенала, как трудно было Меган стать частью королевской семьи как представительнице другой расы. Она публично отметила, что никто и никогда не обращался с ней, как с чернокожей женщиной, пока она не переехала в Великобританию.

Гарри также раскритиковал королевскую семью за то, что они позволили британским таблоида делать нелицеприятные выпады в адрес его супруги. "Некоторые члены семьи говорили: "Моей жене пришлось пройти через это, так почему к твоей девушке нужно относиться по-другому? Почему вы должны получать особое отношение? Почему она должна быть защищена?". Я ответил: "Разница здесь в расовом элементе"", - возмущался Гарри.