Япония, Великобритания и Италия разработают истребитель шестого поколения

Япония, Великобритания и Италия в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP) договорились о разработке истребителя шестого поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что изначально Лондон работал над программой истребителя Tempest, в которой участвовали итальянские и шведские компании. С Токио британская сторона сотрудничала в области создания двигателя для перспективного боевого самолета. Теперь, отмечает издания, три стороны - Япония, Великобритания и Италия - заявили о совместной работе в рамках GCAP. Швеция, согласно The Drive, не участвует в этой программе.

Ожидается, что совместная разработка истребителя шестого поколения не только разделит высокие расходы на создание нового самолета, но и позволит странам получить новый истребитель уже к середине следующего десятилетия.