https://news.day.az/world/1518460.html Президент Италии заразился коронавирусом
Президент Италии заразился коронавирусом
Президент Италии Серджо Маттарелла получил положительный результат теста на ковид. Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на агентство ANSA.
По его данным, у 81-летнего Маттареллы "небольшой жар", все мероприятия с его участием были отложены. Он "продолжает выполнять свои обязанности и находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце", указывает ANSA.
Президент Италии ранее делал прививку от коронавируса в римском институте Спалланцани.
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