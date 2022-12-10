Президент Италии заразился коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла получил положительный результат теста на ковид. Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на агентство ANSA.

По его данным, у 81-летнего Маттареллы "небольшой жар", все мероприятия с его участием были отложены. Он "продолжает выполнять свои обязанности и находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце", указывает ANSA.

Президент Италии ранее делал прививку от коронавируса в римском институте Спалланцани.