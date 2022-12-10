Сербы строят баррикады на севере Косово и Метохии

На севере Косова сербы начали строить баррикады после задержания на КПП "Ярине" экс-полицейского Деяна Пантича, в городах включены сирены, сообщает Day.Az со ссылкой на газетe "Вечерне новости".

По данным издания, в северной части края не работает мобильная связь и нет доступа к Интернету. Граждане собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.