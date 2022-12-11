Япония сможет взламывать системы противника в киберпространстве

Правительство Японии намерено нарастить свой потенциал в области кибербезопасности и даст право специалистам взламывать информационные системы потенциальных злоумышленников в превентивных целях. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В правительстве Японии считают, что частота и масштабы кибератак во всем мире растут, поэтому необходимо привести законодательство в соответствие с нынешней ситуацией. В других странах, как отмечает издание, уже есть законы, позволяющие совершать хакерские атаки на иностранные информационные системы при обнаружении подозрительной активности.

По сведениям газеты, правительство намерено внести изменения в законодательство, которое сейчас ограничивает возможности применения активных мер в киберпространстве, допуская такие действия лишь в случае чрезвычайной ситуации уже после нападения. Поправки, как предполагается, позволят специалистам отслеживать действия злоумышленников в киберпространстве и взламывать их информационные системы в случае рисков для Японии. Этот план может быть изложен в обновленной стратегии национальной безопасности, которая будет утверждена до конца года.