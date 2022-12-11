В Москве задержали более 50 авиарейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в воскресенье, 11 декабря, из-за обрушившегося на столицу снегопада задержали 51 рейс и еще шесть отменили. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ əто следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По ситуации на 8:28 (09:28 по GMT) по московскому времени 11 декабря, во "Внуково" задержали пять рейсов, четыре отменили.

35 рейсов задержаны в "Домодедово", 11 рейсов - в "Шереметьево", два отменены.

Вечером 10 декабря из-за снегопада также задержали или отменили 26 рейсов в аэропортах Москвы.