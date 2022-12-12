Американцы возмутились продажей картины сына Байдена

Читатели Daily Mail возмутились продажей картины сына американского президента Джо Байдена Хантера на сумму до 225 тысяч долларов. В комментариях в Twitter они назвали это схемой отмывания денег, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Картина Хантера Байдена была продана анонимным покупателям на выставке в Нью-Йорке, несмотря на серьезную критику и расследование финансовых дел сына президента США.

Пользователь с никнеймом @GodFamily_USA назвал эту сделку лицемерием. "Старший сын продает картины на сумму до 225 000 долларов анонимным покупателям на последней выставке в Нью-Йорке. Это один из способов отмыть доллары", - добавил @q_basia.

С ним согласился @CurtisM34039754: "Просто отмывание денег для корпорации Байдена". Пользователь @thom_bate также прокомментировал анонимность продажи. "Вы обвиняете покупателей в том, что они остаются анонимными? Хантер, возможно, заплатил им за покупку", - написал он.

"Фамилия Хантера - Байден, поэтому ФБР и Министерство юстиции не проводят расследования и не преследуют его", - выразил мнение @Garcia1980Diego. Пользователь @Chadnelson1969 понадеялся, что коррупционная схема не останется безнаказанной. "Я надеюсь, что аресты произойдут в ближайшее время. Если нет, я верю, что американцы отомстят. Это не закончится хорошо", - заявил он.