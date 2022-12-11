Армия Израиля задержала на Западном берегу подозреваемых в терроризме

Израильские силовики задержали шесть палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели ночью мероприятия по задержанию шести подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, израильские силовики провели рейды в населенных пунктах Бирзейт, Джадира и Ятта, расположенных на Западном берегу. "О ранениях со стороны военнослужащих информации не поступало", - добавили в пресс-службе.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля проводят ежедневные операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты более 20 человек.