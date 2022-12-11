В Гватемале началось извержение вулкана

Действующий вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале. Об этом сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh). Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ кадры, на которых запечатлено извержение, распространили пользователи Twitter.

"Вулкан Фуэго... в последние несколько минут перешел в фазу извержения", - сказано в сообщении института в Twitter.

Столб пепла достигает почти пяти километров, уточнили в институте.