Bentley выпустила оригинальный ролик к Рождеству. В Сети появилось музыкальное поздравление от британского автопроизводителя. Фрагмент "Щелкунчика" Петра Чайковского сыграли сотрудники завода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Только инструменты в этом оркестре не музыкальные, а привычные рабочие. В праздничном видеоролике использованы звуки станков, двигателей, швейной машинки, рев чайника и даже звон чайной ложки в кружке, издавая звук, который согревает сердце каждого инженера и мастера.