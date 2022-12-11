Опубликован новый официальный портрет Кейт Миддлтон

Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет принцессы Уэльской Кэтрин. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mirror.

На новом портрете Кейт Миддлтон позирует в расшитом пайетками красном платье от британского бренда Needle & Thread на фоне рождественской ели, украшенной золотыми лентами и гирляндами. Снимок стал анонсом рождественского концерта, который Кэтрин проведет в новом статусе принцессы Уэльской. Рождественское богослужение Together At Christmas состоится в Вестминстерском аббатстве 15 декабря, в нем примут участие король Карл III, королева-консорт Камилла-Паркер Боулз, принц и принцесса Уэльские, и другие члены королевской семьи.

Новый портрет принцессы Уэльской был опубликован на фоне скандала, связанного с выходом документального сериала "Гарри и Меган". В одном из эпизодов Меган Маркл рассказала о знакомстве с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По словам герцогини Сассекской, ее сильно удивил "холодный" прием со стороны родственников принца Гарри.

"Я как бы люблю обниматься, всегда любила обниматься, и я не понимала тогда, что многим британцам это неприятно", - рассказала Меган Маркл.