Опубликован новый официальный портрет Кейт Миддлтон
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Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет принцессы Уэльской Кэтрин. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mirror.

На новом портрете Кейт Миддлтон позирует в расшитом пайетками красном платье от британского бренда Needle & Thread на фоне рождественской ели, украшенной золотыми лентами и гирляндами. Снимок стал анонсом рождественского концерта, который Кэтрин проведет в новом статусе принцессы Уэльской. Рождественское богослужение Together At Christmas состоится в Вестминстерском аббатстве 15 декабря, в нем примут участие король Карл III, королева-консорт Камилла-Паркер Боулз, принц и принцесса Уэльские, и другие члены королевской семьи.

Новый портрет принцессы Уэльской был опубликован на фоне скандала, связанного с выходом документального сериала "Гарри и Меган". В одном из эпизодов Меган Маркл рассказала о знакомстве с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По словам герцогини Сассекской, ее сильно удивил "холодный" прием со стороны родственников принца Гарри.

"Я как бы люблю обниматься, всегда любила обниматься, и я не понимала тогда, что многим британцам это неприятно", - рассказала Меган Маркл.