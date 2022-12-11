В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в западной части Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 87 км к юго-западу от города Месджеде-Солейман, в котором проживают 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 57 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.