Проармянскую замглавы Европарламента отстранили от должности

Вице-председателя Европарламента от Греции Еву Кайли, которая обвиняется в коррупции отстранили от должности. Как передает Day.Az об этом заявила представитель главы Европарламента Роберты Метсолы, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Ева Кайли была освобождена "от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач" в качестве замглавы Европарламента.

Напомним что, экс Вице-президент Европарламента Ева Кайли, имеющая проармянские взгляды обвиняла Азербайджан в агрессии против Армении.

Так, 19 ноября 2021 года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в "совершении агрессии против Армении".

Авторы заявления призвали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги "для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении".

Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами "Группы дружбы с Арменией" в Европарламенте, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.