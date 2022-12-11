Стрельба в Риме

Как минимум четыре человека погибли при стрельбе в баре на севере Рима. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в воскресенье газета La Repubblica.

По его данным, еще один человек получил ранения. Стрельба произошла во время собрания кондоминиума, огонь открыл вооруженный мужчина, уточняет газета.