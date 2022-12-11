https://news.day.az/world/1518560.html Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с Путиным двусторонние отношения, реализацию зерновой сделки.
Также Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.
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