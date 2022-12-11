Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
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Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с Путиным двусторонние отношения, реализацию зерновой сделки.

Также Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.