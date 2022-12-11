Эрдоган высказался за скорейшую очистку границы Турции от террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о приоритетности для Анкары очистки границы его страны с Сирией от террористов на глубину не менее 30 км. Высказывания турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров приводит его администрация, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган отметил важность и приоритетность очистки границы [Турции] от террористов на глубину не менее 30 километров в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года", - говорится в сообщении. При этом Эрдоган указал на продолжающиеся террористические нападения на территорию Турции с севера Сирии силами запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК).