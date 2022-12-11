Страны ЕС призвали понизить потолок цен на природный газ

12 стран-членов Европейского союза (ЕС) призвали к понижению потолка цен на импортный природный газ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники внутри ЕС.

По их словам, этот шаг со стороны стран, среди которых Бельгия, Италия, Греция и Польша, был предпринят за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС, запланированной на 13 декабря.

Агентство отмечает, что в соответствии с текущим предложением Еврокомиссии цена газа превысит €275 за МВт·ч, а разрыв между ценой на мировых рынках и внутреннем рынке ЕС превысит €58. Чехия, председательствующая на данный момент в ЕС, предложила снизить потолок до €220, а разрыв между рынками - до €35, однако коалиция из 12 стран и его сочла его слишком высоким.