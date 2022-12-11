В Австралии банда подростков терроризирует местных жителей

В Австралии банда подростков нападает на местных жителей, бросается в них камнями и угоняет автомобили, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В городе Холлс-Крик, Австралия, местные жители боятся выходить на улицу, так как там орудует банда подростков. Несовершеннолетние бросают камни в жилые дома, здания и людей, угоняют машины и крушат улицы. Свои преступления они записывают на камеру, а затем выкладывают в социальные сети.

На кадрах одного из роликов видно, что подростки угнали два автомобиля, а затем хаотично ездили на них по городу, чудом не врезавшись друг в друга.

Один из членов банды попал камнем по голове 12-летнего мальчика. Потерпевший получил серьезные травмы. Для получения квалифицированной врачебной помощи в его ситуации, мальчика пришлось транспортировать из одной больницы в другую.

Местная полиция знает о преступлениях. Подростки не боятся сотрудников правоохранительных органов и нарушают закон на их глазах.