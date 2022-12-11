Эрдоган и Путин обсудили инициативу создания в Турции регионального газового хаба

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российско-турецкие энергетические проекты в газовой отрасли, в частности по созданию в Турции газового хаба, передает пресс-служба Кремля, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", - говорится в пресс-релизе Кремля.

9 декабря Миллер посетил Турцию и встретился с Эрдоганом. По словам главы "Газпрома", главным итогом визита стало создание в Турции газового хаба.