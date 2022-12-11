В Германии ужесточат закон о ношении оружия

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила в Twitter.

"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций", - написала политик.

Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.