https://news.day.az/world/1518590.html В Германии ужесточат закон о ношении оружия
В Германии ужесточат закон о ношении оружия
В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила в Twitter.
"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций", - написала политик.
Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.
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