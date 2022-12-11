https://news.day.az/world/1518596.html Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским
Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Day.Az, об этом в Твиттере сообщил Владимир Зеленский.
Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку украинским детям и за то, что Турция поставила Украине сотни генераторов. Владимир Зеленский отметил, что Анкара поддерживает инициативу Киева "GrainFromUkraine".
В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы, связанные с зерновым коридором.
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