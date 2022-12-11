Сильное землетрясение в Мексике

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в воскресенье в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северу от города Атояк-де-Альварес с населением около 21 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.