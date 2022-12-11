https://news.day.az/world/1518598.html Сильное землетрясение в Мексике
Сильное землетрясение в Мексике
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в воскресенье в штате Герреро на юго-западе Мексики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северу от города Атояк-де-Альварес с населением около 21 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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