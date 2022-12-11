Во Франции задержали более 170 человек

По всей Франции задержали более 170 человек за беспорядки при столкновений фанатов сборной Марокко и полиции, а также после празднования победы сборной Франции, сообщает France Presse, ссылаясь на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили беспорядки в Париже после выхода сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

В префектуре полиции сообщили, что на Елисейских полях вечером после матчей собрались порядка 20 тыс. человек. В ходе беспорядков полиция произвела 170 задержаний по всей Франции, из них 100 - в Париже. Среди задержанных в столице Франции 23 оказались несовершеннолетними.

Болельщики были арестованы за насилие, нанесение ущерба и хранение взрывчатых веществ.

Сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0 и впервые в истории сыграет в полуфинале мирового первенства. Ее соперницей станет сборная Франции. Игра пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".