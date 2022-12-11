Иранские власти собираются казнить футболиста

Иранец Амир Наср-Азадани, бывший игрок футбольных команд "Рах-Ахан", "Трактор" и "Гол-э Райхан", приговорен к смертной казни за участие в народных протестах.

Об этом сообщает издание Iran Wire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судебная система Исламской Республики планирует повесить 26-летнего футболиста.

В начале осени в Иране прошло несколько протестов в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. В связи с этими событиями женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира-2022. Команда все-таки приняла участие в турнире, завершив выступление на групповой стадии.

В конце ноября власти Ирана арестовали бывшего игрока национальной сборной по футболу, защитника клуба "Фулад", Ворию Гафури из-за поддержки антиправительственных протестов. Согласно представленным в иранских СМИ формулировкам, спортсмен был арестован за "оскорбление национальной сборной по футболу и пропаганду против правительства".