https://news.day.az/world/1518601.html Столкновения на афгано-пакистанской границе - есть погибшие
Столкновения на афгано-пакистанской границе - есть погибшие
По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате минометного обстрела на афгано-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".
Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его данным, конфликт между сторонниками радикального движения "Талибан" и пакистанскими пограничниками продолжается до сих пор.
Точное число потерь с той и другой стороны не приводится.
Пострадавших пакистанцев доставили в город Чаман.
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