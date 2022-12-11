Столкновения на афгано-пакистанской границе

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате минометного обстрела на афгано-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, конфликт между сторонниками радикального движения "Талибан" и пакистанскими пограничниками продолжается до сих пор.

Точное число потерь с той и другой стороны не приводится.

Пострадавших пакистанцев доставили в город Чаман.