https://news.day.az/world/1518604.html В Болгарии зафиксирован температурный рекорд
В Болгарии зафиксирован температурный рекорд
Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в воскресенье очередной температурный рекорд.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило "Дарик-радио".
По его данным, в городе Хасково, расположенном в южной части страны, воздух прогрелся до 19,6 градуса Цельсия, что на 2,1 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1943 году. Тогда термометры в этом городе показывали 11 декабря 17,5 градуса.
Ранее в Болгарии было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Однако в ночь на 12 декабря метеорологи обещают понижение температуры до климатической нормы.
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