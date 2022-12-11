В Болгарии зафиксирован температурный рекорд

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в воскресенье очередной температурный рекорд.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило "Дарик-радио".

По его данным, в городе Хасково, расположенном в южной части страны, воздух прогрелся до 19,6 градуса Цельсия, что на 2,1 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1943 году. Тогда термометры в этом городе показывали 11 декабря 17,5 градуса.

Ранее в Болгарии было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Однако в ночь на 12 декабря метеорологи обещают понижение температуры до климатической нормы.