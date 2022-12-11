https://news.day.az/world/1518611.html Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане
Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, вернулся в воскресенье на Землю и приводнился в Тихом океане около Сан-Диего.
Трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Корабль приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (21:40 GMT+4). Ранее модуль с тремя манекенами на борту отделился от сервисной части корабля.
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