Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане

Американский космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, вернулся в воскресенье на Землю и приводнился в Тихом океане около Сан-Диего.

Трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Корабль приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (21:40 GMT+4). Ранее модуль с тремя манекенами на борту отделился от сервисной части корабля.