Турецкая армия нейтрализовала 4 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали четырех боевиков сирийского крыла террористической организации РПК на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в воскресенье сообщило Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, боевики РКП/YPG ликвидированы в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".