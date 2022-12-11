https://news.day.az/world/1518613.html Турецкая армия нейтрализовала 4 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 4 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали четырех боевиков сирийского крыла террористической организации РПК на севере Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в воскресенье сообщило Министерство национальной обороны Турции.
По данным ведомства, боевики РКП/YPG ликвидированы в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".
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