В США резко подорожал дизель

Стоимость бензина в США немного снизилась по сравнению с показателями в аналогичный период 2021 года, при этом цены на дизельное топливо существенно поднялись.

Об этом заявил ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Средняя цена бензина в США составляет $3,32 по сравнению с $3,34 в декабре 2021 года. Дизель по-прежнему упорно держится дороже, чем в прошлом году. Он стоит $5 за галлон на данный момент, а в декабре 2021 года он стоил $3,62", - отметил Варни.

По его словам, разница в $1,38, по сравнению с прошлогодними значениями, является колоссальной. Кроме того, рост цен на дизель серьезно ударил по водителям грузовиков, фермерам, и другим гражданам, которые больше всего используют данный вид топлива.ё

Он добавил, что сложившаяся ситуация произошла из-за президента США Джо Байдена, который ведет неправильную энергетическую политику.