Аэропорт Гватемалы приостановил работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетит Анкару с официальным визитом, который продлится два дня. Согласно сообщению пресс-службы Госдумы, спикер прибудет в Турцию во главе делегации нижней палаты парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"12-13 декабря делегация Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетит Турецкую Республику", - отмечается в сообщении.

"В программе визита - встреча с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, планируется обсудить развитие межпарламентских отношений России и Турции", - уточнили в пресс-службе Думы.