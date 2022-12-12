Швеция предоставит новый пакет помощи для ВСУ

Девятый пакет поддержки Швецией Украины предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня на совместном брифинге с министром Украины Алексеем Резниковым, который прошел в Медиацентре Украина - Одесса, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он отметил, что Украина является приоритетом для Швеции, и она будет поддерживать Украину и в дальнейшем. По его словам, правительство Швеции утвердило девятый пакет поддержки Украины, который на 50% больше, чем восьмой пакет.

"В этом пакете мы предоставляем ПВО", - сказал министр обороны Швеции.

По его словам, также шведские партнеры предоставят комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", - добавил министр обороны Швеции.