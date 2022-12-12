https://news.day.az/world/1518631.html Туристы попали в крупное ДТП в Болгарии - есть погибший, много раненых
Туристы попали в крупное ДТП в Болгарии - есть погибший, много раненых
Туристический автобус съехал в воскресенье в кювет в районе города Свиленград в южной части Болгарии.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал BTV, в ДТП погиб один человек, еще 10 получили травмы. Всего в автобусе находились 40 туристов, возвращавшихся из Греции в Болгарию.
По данным МВД, инцидент произошел около 18:00. На место происшествия были отправлены шесть машин скорой помощи, семь полицейских нарядов и пять пожарных автомобилей.
Полиция продолжает работу на месте происшествия.
Вероятной причиной ДТП стала скользкая из-за дождя дорога.
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