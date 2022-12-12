Эрдоган сказал, когда может состояться первый полет «Bayraktar kızılelma»

Первый полет первого беспилотного истребителя Турции "Bayraktar kızılelma" может быть выполнен в течение одного месяца.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Самсун.

По словам турецкого лидера, Турция уже производит собственные ракеты.

Эрдоган также затронул тему борьбы с терроризмом, отметив, что США отправили на север Сирии 4-5 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения Анкары официальному Вашингтону, США не прекращают оказывать поддержку террористам.